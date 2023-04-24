Kılıçdaroğlu meydan okudu: Söke söke alacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.







KILIÇDAROĞLU: ONLAR BEŞLİ ÇETE'YE ÇALIŞIYOR, BEN HALKA ÇALIŞACAĞIM



Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Adalet ya gelecek ya gelecek. İki belediye başkanımız da konuştu. İstanbul'a ve Ankara'ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlarlar beraber bütün Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Büyük beklentileriniz var biliyorum. Ardahan'ın terminali bile yoktu. Şimdi tüm araçlarınız var. Demek ki halka hizmet verirseniz Ardahan'ı da kalkındırırsanız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız.

Biliyorum bazen KPSS'yi kazanıyorsunuz, mülakatta eleniyorsunuz. Mülakatı kaldıracağım. Devlet yanınızda olacak, devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Dışardan arpa, mısır, yulaf getiriyorlar. Dışarıdan ne bulurlarsa getiriyorlar. Bu ülkenin tarlaları, ovaları, çalışanları yok mu? Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Bay Kemal görür ve bu paraların tamamını bu millete verir.

Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Köy okulların tamamını açacağım. Ardahan söz, sahra tüneli gelecek. Ardahan söz, Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak. Ardahan söz, hayvanlarınızın aşısı hiç bir ücret alınmadan yapılacak. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi entegre tesisleri kurulacak. Kafkasların ve Orta Doğu'nun 25 milyar et ihtiyacını bu bölge karşılayacak. Türkiye zengin bir ülke yeter ki para doğru yere harcanılsın.