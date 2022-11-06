Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sırp çete lideri’ tepkisi: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında da şu ifadeleri kullandı:

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı” dedi.





Özkoç’un konuya ilişkin haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.