Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sırp çete lideri’ tepkisi: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz /06 Kasım 2022 20:28

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sırp çete lideri’ tepkisi: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine, “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi” dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da, "İspat için daha ne gerekli? İstifa et Soylu" sözleriyle tepki gösterdi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer’deki bir sitenin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğu ve bir Sırp mafya liderinin gözaltına alındığı haberine tepki gösterdi: “Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.”



HaberTürk yazarı Altaylı: Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı kazıdan bir video paylaşarak, "İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar" ifadesini kullandı. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması üzerine paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında da şu ifadeleri kullandı:

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı” dedi.

Özkoç’un konuya ilişkin haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Mafyayla, uyuşturucuyla ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, dezenformasyon yapıyor öyle mi?! Herkesin bildiği gerçek şu ki; Kılıçdaroğlu, yine doğruyu söyledi, yine iktidarı mecbur bıraktı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sırp çete lideri’ tepkisi:... Sonraki Haber >>

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:38