AB, 2023’te Ukrayna için aylık 1,5 milyar avroluk yardım planlıyor

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.





Von der Leyen, Zelenskiy’e 2023 için ayda 1,5 milyar, toplamda da 18 milyar avroya varacak mali paketi bu hafta önereceğini bildirdi.









Temel devlet işlevlerinin öngörülebilir ve düzenli şekilde finanse edilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bunun Ukrayna’nın reformlarını ve AB üyeliğine giden yolunu desteklemek için de işe yarayacağı ifade edildi.



