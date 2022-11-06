Samanyolu Haber /Dünya / AB, 2023’te Ukrayna için aylık 1,5 milyar avroluk yardım planlıyor /06 Kasım 2022 20:44

AB, 2023’te Ukrayna için aylık 1,5 milyar avroluk yardım planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek yıl için ayda 1,5 milyar avroya varacak yardım paketi önerecek.

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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Von der Leyen, Zelenskiy’e 2023 için ayda 1,5 milyar, toplamda da 18 milyar avroya varacak mali paketi bu hafta önereceğini bildirdi.


Temel devlet işlevlerinin öngörülebilir ve düzenli şekilde finanse edilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bunun Ukrayna’nın reformlarını ve AB üyeliğine giden yolunu desteklemek için de işe yarayacağı ifade edildi.

Von der Leyen, AB mali paketinin diğer büyük bağışçılardan gelen benzer yardımlarla desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, AB’nin özellikle kış aylarında Ukrayna’ya acil insani yardım sağlamaya devam etme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna’nın tarımsal ihracatının dünyaya ulaşmasını sağlamanın öneminin altı çizilen görüşmede, bu çerçevede Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Rusya ile anlaşmaya varma çabalarına tam destekler yinelendi.

Yaptırımların güçlendirilmesinin yanı sıra İran’ın Rusya’ya desteğine karşı verilecek yanıtlar da ele alındı. 
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