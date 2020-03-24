Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü /24 Mart 2020 21:56

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ile Koca arasındaki telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söylediği belirtilirken, Sağlık Bakanı Koca'nın da gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
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