Kılıçdaroğlu: 'Tehditler aldım'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Üye Katılım Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, CHP'ye katılanlara tavsiyelerde bulundu.







"Siyasete girdiğim gün bütün malvarlığımı eşimin yüzüğü dahil internet siteme koydum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





"Benim görev yaptığım yılları didik didik ettiler açık bulabilir miyiz diye. Bulamadılar. Üç evladım var, ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Onlara şunu söyledim; 'Ben genel başkan oldum, siz herhangi bir CHP'li belediyeden iş almayın'. Sen kendi emeğinle kazan. Çocuklarım buna dikkat ediyorlar."





Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





"Adı Cumhuriyet Halk Partisi... Halkın partisi olmak zorundayız. Parti genel başkanı oldum, evet. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundayım. Fakirin fukaranın hakkını korumak zorundayım. Eğer bir çocuk bu coğrafyada yatağa aç giriyorsa rahat etmemeniz lazım. Böyle baktım, böyle baktık."





"TEHDİTLER ALDIM"

"Gittiğim yerlerde tehditler de aldım" diyen Kılıçdaroğlu ifadelerini şu şekilde sürdürdü:





"Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım, bir askerimiz şehit düştü bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular, yine İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar, tehdit ettiler. İnanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim. "





TAVSİYELERDE BULUNDU, SIRALADI

"Bir aileye katılıyorsunuz. Her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de tartışmalar olabilir. Ama bu kavgaya dönüşmez. Otururur konuşuruz. Bu demokrasinin de gereğidir. Bu aileye katıldınız. Belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bu ailenin temel normlarından birisidir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları sıraladı:





1- "Adaletten sapmayacaksınız.





2- Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Kimlik. Herkesin kimliğine sahip duyacaksınız. Kimlik üzerinden siyaset yapmak bizi ayrıştırır.





3- Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız.





4- Kibir ve öc alma duygusu, bunlardan arınacaksınız.





5- Her biriniz CHP'li olarak alın terinin ne kadar önemli olduğunun farkında olmalısınız.





6- Genç arkadaşlarım, her biriniz siyasette bir yerlere gelebilirsiniz, yönetici konumunda olabilirsiniz. Devleti yönetenlerin açık ve şeffaf olması lazım, Buna da inanmanız lazım.





7- Her biriniz Cumhuriyet Halk Partili olarak alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilmek zorundasınız."



