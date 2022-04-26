Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, Gezi Parkı Davası'nda alınan kararları eleştirdi.





Kılıçdaroğlu, "Gezi kararı açıklandı. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimleri bir kısmı önceden kararlarını vermişler. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemeleri çok gördük" dedi.





CHP lideri, "Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim Vera'ya bir sözümüz var, biz Vera'yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız" diye devam etti.





"KAVGA EDECEĞİZ"

Bu iktidar 5’li çetelerin iktidarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Halkın, milletin iktidarı değildir. Milletin nasıl soyulduğunu şöyle ifade edeyim, hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolaysıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin, hiç kimse olarak gördüklerinin ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağlamasını duyuyor musun? Sonra o karanlıkta senin 5’li çetelerini düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. “Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır” diyor Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya şimdi bana katılın, ya da yolumdan çekilin. Beş paraya vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz.





Mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" vurgusu yaparak sonlandırdı.