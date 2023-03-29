Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi başladı /29 Mart 2023 17:16

Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi başladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 17.00'de bir araya geldi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Saat 17.00'de başlayan görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. İnce Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı.

Kritik görüşmede, İnce'nin adaylık konusunun da ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla kamuoyunda çoğu ismin tepkisini alan Muharrem İnce siyaset gündeminde en çok tartışılan isimlerin başında geliyor.

İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti.

Son olarak Memleket Partisi, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün (29 Mart Çarşamba) görüşeceğini duyurmuştu.

SAAT VERİLMİŞTİ

Yapılan açıklamaya göre iki liderin bugün saat 17.00’de parti genel merkezinde bir araya geleceği açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi başladı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:54