Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi başladı

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla kamuoyunda çoğu ismin tepkisini alan Muharrem İnce siyaset gündeminde en çok tartışılan isimlerin başında geliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.Saat 17.00'de başlayan görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. İnce Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı.Kritik görüşmede, İnce'nin adaylık konusunun da ele alınması bekleniyor.İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti.Son olarak Memleket Partisi, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün (29 Mart Çarşamba) görüşeceğini duyurmuştu.Yapılan açıklamaya göre iki liderin bugün saat 17.00’de parti genel merkezinde bir araya geleceği açıklanmıştı.