Samanyolu Haber /Gündem / Saray talimatıyla Diyanet'e genel müdür yapılan kadının sicili kabarık çıktı /29 Mart 2023 17:22

Saray talimatıyla Diyanet'e genel müdür yapılan kadının sicili kabarık çıktı

Sedide Akbulut, Erzurum’daki Kuran kursunda yaşanan cinsel istismarın ardından bölgeye gitti. Davanın kapanması için mağdurların aileleriyle görüştü.

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Erzurum’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) bağlı Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar ve işkence skandalında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Başkanlıktan bölgeye giderek ailelerle görüşen, “davanın kapanması için aileleri ikna etmeye çalıştığı” belirtilen ve “İstersem sizinle anlaşırım” dediği kaydedilen başkanlık personelinin, Saray’dan talimatla genel müdür yapılan Sedide Akbulut olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet; AKP’li Yılmaz Tunç’un akrabası da olan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt’un AKP’den milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa ettiğini önceki gün duyurdu.

Başkan Ali Erbaş’ın aynı gün Kurt’un yerine Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Irmaklı’yı atadığını ancak Irmaklı’nın 3 gün sonra görevden alındığını gündeme getirdi. Görevden almanın arkasında “Saray’dan gelen talimat” olduğu öne sürülürken “Erdoğan ailesiyle iyi ilişkileri olduğu” belirtilen başkanlık personeli Sedide Akbulut için Saray’dan “genel müdür yapılması talimatı” verildiği, bu nedenle zor durumda kalan Erbaş’ın, kendi atadığı ismi görevden aldığı ve Akbulut’u genel müdür yaptığı belirtildi.

Saray tartışması yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı KADEM’in yöneticilerinden olan Akbulut ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

"SİZİNLE ANLAŞIRIM"

Uzun süre başkanlıkta daire başkanlığı görevinde bulunan Akbulut’un adı, Erzurum’da Diyanet’e bağlı bir Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar ve işkence skandalına karıştı.

Mağdur aileleri, olayın büyümesinin ardından Diyanet’in “davanın kapanması” için kendileriyle görüştüğünü, davanın çekilmesinin istendiğini açıkladı.

Başkanlıktan iki kişiden oluşan bir heyetin gelerek kendileriyle görüştüğünü söyleyen bir aile, “Ali Erbaş, bize gönderdiğin heyet sana yakışan heyet. Gelen bayan diyor ki ‘Aslında istersem sizinle anlaşırım.’ Ben çocuğumun onurunu sizin ayağınızın altına atacak kadar ahmak mıyım? Ne Allah’tan ne kuldan korkuyorsunuz. Sizin hayanız yok” dedi. Aile ile görüşen ve “İstersem sizinle anlaşırım” diyen kişinin Akbulut olduğu öğrenildi. Aileye “üstü kapalı şekilde para teklif ettiği” de iddia edilen Akbulut’un, söz konusu süreçte Erzurum’da olduğu ve Erzurum İl Müftülüğü’nü de ziyaret ettiği biliniyor. Böylece Erzurum’daki skandala karışan Akbulut, ilişkileri aracılığıyla genel müdürlüğe yükselmiş oldu.
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