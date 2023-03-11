Kılıçdaroğlu ve Yavaş, deprem bölgesinde geceyi çadıra geçiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgelerinde ziyaretlerinde, bu akşamki son durakları Maraş Nurhak ilçesinde geceyi geçirecekleri çadıra geçtiler. Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesinde geçiren ilk siyasi lider oldu.







23.00 itibarıyla çadırdan Fox TV yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu, yayının ilgili bölümünü aynı zamanda Twitter hesabından paylaştı.





Orta Sayfa programına konuşan Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından sonraki süreçte hissettiklerini şöyle anlattı:





"Genel merkeze geldiğimde çalışanlar başta olmak üzere hepsinde büyük bir heyecan vardı. Ben heyecanımı çok rahat dışa yansıtan birisi değilim, yapım böyle. Olayları daha sakim karşılayan birisiyim. Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım. Önemli bir görev ama bu önemli görevin çok zor olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla çok zor bir görev üstlendim. Tabi sadece ben değil cumhurbaşkanı yardımcısı olacak arkadaşlarda bu zor görevi üstlendi. Ben şuna inanıyorum: Kararlılıkla, azimle aşamayacağımız hiçbir sorun yok"





'OĞLUM, KIZLARIM KUTLADILAR'





Evde çok fazla siyaset konuşmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Evde çok fazla siyaset konuşmuyorum. Oğlum, kızlarım kutladılar, 'İnşallah başarılı olursunuz' diye. Ben de 'Sadece ailemiz için değil Türkiye için hayırlı olsun' dedim" şeklinde konuştu.





Kılıçdaroğlu, Neden geceyi deprem bölgesindeki bir çadırda geçirme kararı aldığı sorulduğunda şunları söyledi:





"Deprem bölgesi hiç aklımdan çıkmadı. Ankara'da bulunduğum sürede de belediye başkanı arkadaşlarımız sorumlu olduğu illere, ilçelere gidiyorlardı. Bugün Malatya'daydım, yarın Kahramanmaraş'ta farklı yerlere gideceğiz."





'50 BİN KİŞİ ÖLDÜ, BİR ALLAHIN KULU SORUMLULUK ALMADI'





Adıyaman Valisi'nin istifasıyla ilgili soru yöneltildiğinde ise Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:





"'Hiç kimse istifa etmedi bari ben istifa edeyim' deme erdemini göstermiştir. Bu erdemi ne Saray'da ne de Saray'ın bakanlarının hiçbirisinde görmedik. Ya 50 bin kişi hayatını kaybetti, bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı ya bu sorumluluk bana aittir demedi."