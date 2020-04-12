Kılıçdaroğlu Soylu'nun istifasını böyle yorumladı

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ilk tepki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum, Erdoğan’ı kurtarmak için istifa etti" dedi.





Süleyman Soyulu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti.





Habertürk TV’de “Teke Tek Özel” programının konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soylu'nun istifasına ilişkin, “Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanı'nın da tek başına karar alamadığı gibi... Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" dedi.