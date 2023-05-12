Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasını yazan Merdan Yanardağ'a soruşturma

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' iddiasında bulunmuştu.







Yanardağ paylaşımında, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" ifadelerini kullanmıştı.





Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.





Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.