Kılıçdaroğlu'ndan 'aday' açıklaması: 'Sürprizlere yer yok'

Elazığ'ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdi.







Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın kendisine yönelttiği "Seçimlerde sürpriz bir aday çıkabilir mi" sorusunu "Hayır, sürprizlere yer yok" ifadeleriyle yanıtladı.





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayının ne zaman açıklanacağına yönelik olarak da konuşan Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız daha henüz Türkiye’nin bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz. Bütün sorunlara çözüm ürettikten sonra adayımızı belirleyeceğiz" dedi.





"Türkiye'nin bekası söz konusu" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:





"Parti penceresinden olaylara bakmıyoruz. Parti penceresinden bakarsanız olmaz. Bugün Türkiye’nin yaşadığı sorunlar bir partinin sorunu olmaktan çıktı. Türkiye’nin bekası söz konusu.





6 lider bir aradayız daha henüz Türkiye’nin bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz. Parlamenter sistemi masaya yatırdık, devleti adaleti nasıl getireceğimizi, yolsuzlukları, hasar tespit komisyonu kuracağımızla ilgili kararlar aldık. Diğer kararlar da var. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sandıkların başında görev alacak arkadaşların güven içinde görev yapmaları gerekiyor. Liderler ayda bir toplanıyoruz ama aldığımız kararları 6 partinin genel başkan yardımcıları çalışıyor. Liderler rapor hazırlıyor bir sonraki toplantıya o raporlar geliyor. Her bir olayı akıl terazisinde tartıyoruz, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlıyoruz. İmza atıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bütün sorunlara çözüm ürettikten sonra adayımızı belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiğini kendi bildirimizde açıkladık. Ahlaklı birisi olmalı, kendi egosuna teslim olmamalı, adaletli olmalı, devlette liyakati savunmalı. Bu nitelikleri saydık. Bu niteliklere sahip kişi bulacağız, var. Devlet yönetiminde aklı, bilimi egemen kılacağız. Hukuk içinde kalacağız, hukuka göre devleti yöneteceğiz. Hakim, adaletli davranacak. Bürokrat vatandaşa hizmet edecek. 6 lider akıllı politikalar üreteceğiz. Partilerimizin bizden beklentileri olabilir ama 6 lider Türkiye için kader birliği yaptık. Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Sıradan bir görev yapmıyoruz."



