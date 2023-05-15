Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy sayım işlemi devam ederken açıklamalarda bulundu.







Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar, bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Her bir oy sayılana kadar buradayız" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:





"Sevgili halkım, oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek, Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."