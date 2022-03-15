Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi Erdoğan'ı rahatsız etti: Siyasetçi müsveddeleri...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır anneleri üzerinden tepki gösteren Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük" ifadelerini kullandı.





Uluslararası İyilik Ödülleri programına katılan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyleydi:





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİ







Kandil'deki kan tüccarlarının gönüllü avukatlığını yapanlar, 3 günlük siyasi çıkarları için bölücü örgütün uzantılarıyla iş tutanlar Diyarbakır annelerini itibarsızlaştırmak için çok gayret sarf ettiler.





Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devleti suçlayanlar oldu. Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük.





Diyarbakır anneleri dünya hak mücadelesi tarihine altın harflerle yazılan tüm bu riyakarlıkları da ortaya koydular.





Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler "Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz" diyorlar. Biz göndermeyeceğiz.