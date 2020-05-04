Samanyolu Haber /Gündem / Kim Jong-un’un görüntülerindeki bir ayrıntı dikkat çekti /04 Mayıs 2020 09:34

Kim Jong-un’un görüntülerindeki bir ayrıntı dikkat çekti

Uzun süredir kamuya açık alanda görülmeyen ve geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ait daha önce fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore devlet medyası KCNA, şimdi de videosunu yayınladı Kim Jong-un’un görüntülerindeki bir ayrıntı dikkat çekti

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberi, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Habere göre, geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüyü inceleyen uzmanlar, Kim'in bileğindeki yara izinin çok kritik bir bilgiyi ortaya çıkardığını duyurdu.

Fakat dün Kuzey Kore devlet televizyonu ve ajansları ülkenin liderinin haftalar sonra katıldığı bir açılış törenine çekilmiş fotoğrafları bütün dünyaya ve ajanslara servis etti. Fotoğraflarda sağlığı ve neşesi yerinde görülen Kim’e kız kardeşi Kim Yo-jong’un da aralarında olduğu üst düzey kurmayları da eşlik etti.


Kim’in bileğindeki yara izinin kalp ameliyatı geçirdiğine bir kanıt olduğu belirtildi.


Fakat görüntülerde Kim’in sağ bileğindeki bir yara izi özellikle Batı medyasının gündemine oturdu. ABD’li uzmanlar ve yetkililer Kim’in sağ bileğindeki yara izinin haftalar boyunca neden görülmediğinin sebebini gösterdiğini söyledi.

Açıklamalarda Kim’in sağ eline radial arter anevrizması uygulandığı belirtildi. Babası ve dedesinin kalp krizinden öldüğünü hatırlatan NK News isimli medya kuruluşuna konuşan doktorlar, “Sağ bileğindeki yara izi kalple ilgili bir operasyon geçirdiğini gösteriyor olabilir. Bu yara izinin olduğu bölge damarlara stent takmak için oluşturulmuş olabilir” ifadesini kullandı.
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