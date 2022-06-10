Samanyolu Haber /Ekonomi / Kötü günler geride kaldı,sırada daha kötü günler var /10 Haziran 2022 09:21

Kötü günler geride kaldı,sırada daha kötü günler var

Ekonomist İbrahim Kahveci, kimsenin iktidardan çözüm beklememesi gerektiğini vurgulayarak "Hatta bugünkü fakirliğe bile şükredin. Çünkü bu yönetim sürdüğü sürece işler giderek daha da kötüleşecek" dedi.

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Ekonomist İbrahim Kahveci, Karar gazetesinde yayımlanan yazısında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine "Net olarak söylüyorum ama çok net: Kimse bu yönetimden bir çözüm vs beklemesin. Hatta bugünkü fakirliğe bile şükredin. Çünkü bu yönetim sürdüğü sürece işler giderek daha da kötüleşecek" diye başlayan Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu sözümü hesapsız kitapsız bir şekilde söylemiyorum. İşin felsefesi ve matematiği içerisinde söylüyorum. Hatta dün bahsettim biraz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu sonrası konuşmasının ne iktisat bilmi ile alakası vardı ne ülkedeki rakamlarla.


Bakınız 'faiz düşürdük ve faizleri düşürmeye devam edeceğiz' dedi. İki gün önce 'Aslında dünya düz' yazımda grafiği de verdim. Düşen ve/veya düşürülen sadece Merkez Bankası’nın dandik faizi oldu. Piyasada faizler düşmediği gibi tam tersine yükseldi.

Hatta son günlerde kredi faizleri yeniden ve çok hızlı yükselerek yüzde 40-45’lere bile çıktı. Düşen faiz diye bir şey yok; tekrar edeyim: Düşen faiz diye bir şey yok...

Bankaların bilançolarından da bunu çok net görüyoruz. Ama ısrarla gerçek olmayan bir şey söylenip duruluyor. Sanırım gerçekleri kabullenmek istemedikleri için o gerçek rakamları da görmek istemiyorlar.

Gerçeği gör(e)mezsen nasıl çözüm bulacaksın? İşin en kilit noktası burası. Gerçekleri görmedikleri için çözüm de üretemezler. O nedenle diyorum: Fakirliğine şükredin çünkü gittikçe daha da fakirleşeceksiniz. (...)"
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