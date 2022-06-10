Samanyolu Haber /Gündem / ‘SBK’nın kaçmasına izin veren bakan yardımcısı, eleştiren ise sanık oldu’ /10 Haziran 2022 09:22

‘SBK’nın kaçmasına izin veren bakan yardımcısı, eleştiren ise sanık oldu’

CHP’li vekil bu tespiti, Meclis Adalet Komisyonu’nda yaptı. Ödüllendirmeye Hasan Yılmaz ve Akın Gürlek’i, cezalandırmaya da Canan Kaftancıoğlu’nu örnek gösterdi.

SHABER3.COM

İktidarın Meclis'e yolladığı 6. Yargı Paketi'nin komisyondaki görüşmelerine Aydın CHP Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sözleri damga vurdu. Bülbül, İstanbul eski Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'in Adalet Bakan yardımcılıklarına atanmasını şöyle eleştirdi:

“Hasan Yılmaz ve diğer 2 yargıç hakkında suç duyurusunda bulundum, görevi kötüye kullanma ve resen tespit edilecek tüm suçlarla ilgili. Ne için ? İstanbul Başsavcı Vekili iken olmayan MASAK raporuna binaen “SBK holding var, bu Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması ve malları üzerindeki tedbir yasağının kaldırılması” talebinde bulunan. Korkmaz'ın yurtdışı çıkış yasağını kaldıran ve malları üzerindeki tedbiri kaldırıp da yurtdışına kaçmasına yol açan, işlemleri yapan hâkim şu anda Adalet Bakan Yardımcısı. Ama İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bu konuda bizim hazırladığımız, CHP'nin bir broşürü “tweetde paylaştı diye yargılandı. İroniye bakın. Birisi kaçmasına göz yumuyor, Adalet Bakan Yardımcısı oluyor, diğeri ise Cumhurbaşkanına hakaretten, İçişleri Bakanına hakaretten yargılanıyor. İşte, yargının geldiği nokta bu”

‘AYM KARARINI TANIMADI'

Öte yandan Bülbül, ikinci örnek olarak da 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken Cumhurbaşkanı tarafından Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek verdi. Bülbül, “Anayasa'mıza göre Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, yerel mahkemeleri bağlar. Enis Berberoğlu davasında, ‘karar beni bağlamaz' diyen Gürlek hakkında yapılan şikâyette HSK “AYM kararını uygulamayan hâkimlere yaptırım yok' diye karar verdi.Bu hâkim kim? Akın Gürlek şu anda Bakan Yardımcısı…” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘SBK’nın kaçmasına izin veren bakan yardımcısı,... Sonraki Haber >>

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:27