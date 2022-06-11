Samanyolu Haber /Gündem / Kira düzenlemesine ilişkin yasa Resmi Gazete'de yer aldı /11 Haziran 2022 01:01

Kira düzenlemesine ilişkin yasa Resmi Gazete'de yer aldı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve kira artışını bir yıl boyunca yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

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Öncelikle Bakan Bekir Bozdağ tarafından açıklanan ve tepkilere de neden olan kira düzenlemesi Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Söz konusu düzemlemede halen bir evde kiracı olarak oturmakta olan vatandaşların kira bedeline Temmuz 2023'e kadar en fazla yüzde 25 oranında zam yapılmasını kapsıyordu.

İşte Resmi Gazete'de söz konusu düzenlemeyle ilgili yer alan o bölüm:

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

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