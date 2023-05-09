İzmir Buca'daki Kıraathaneyi Savcı Sayan mı taşlattı?

SAVCI SAYAN İDDİASI









SAVCI SAYAN: BİZE SALDIRDILAR





DÜN ERZURUM, BUGÜN ŞANLIURFA...





İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından Çamlıkule Mahallesi'nde seçim afişlerinin asıldığı kıraathaneye saldırı düzenlendi.Saldırı sonrası kıraathanenin önünde açıklama yapan CHP İzmir Mileltvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, "Buca Çamlıkule’de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.Savcı Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.