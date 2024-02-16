Kirby: Ukrayna, çatışmalar bitene kadar NATO üyesi olmayacak

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





"Ukrayna Rusya ile silahlı çatışma halinde olduğu sürece onun ittifaka üyeliğini düşünemeyiz" dedi. Kirby, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından önce "hala yapılması gereken çok şey olduğunu" ve Ukrayna yetkililerinin artık gerekli reformları uygulamak için çalışması gerektiğini vurguladı.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2023 yazında Vilnius NATO zirvesinde, “Ukrayna'ya üç aşamadan oluşan uzun mesafeli bir destek paketini onayladığını” bildirdi. Bunlardan ilki, NATO ile birlikte çalışabilirliği sağlamaya yönelik kapsamlı bir destek planıdır. İkincisi, Ukrayna-NATO işbirliği takip konseyinin oluşturulmasıdır. Üçüncüsü, "Ukrayna'nın katılım sürecini hızlandıran "üyelik eylem planının uygulanmasına" ilişkin koşulların kaldırılmasıdır. Ancak Genel Sekreter, Ukrayna'nın "müttefikler koşulların yerine getirildiğine karar verdiğinde" NATO üyesi olacağını da ekledi.