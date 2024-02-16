Samanyolu Haber /Gündem / Kirby: Ukrayna, çatışmalar bitene kadar NATO üyesi olmayacak /16 Şubat 2024 15:52

Kirby: Ukrayna, çatışmalar bitene kadar NATO üyesi olmayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Polonya portalı Interia'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın Rusya ile silahlı çatışma bitene kadar NATO üyesi olamayacağını söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

"Ukrayna Rusya ile silahlı çatışma halinde olduğu sürece onun ittifaka üyeliğini düşünemeyiz" dedi. Kirby, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından önce "hala yapılması gereken çok şey olduğunu" ve Ukrayna yetkililerinin artık gerekli reformları uygulamak için çalışması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2023 yazında Vilnius NATO zirvesinde, “Ukrayna'ya üç aşamadan oluşan uzun mesafeli bir destek paketini onayladığını” bildirdi. Bunlardan ilki, NATO ile birlikte çalışabilirliği sağlamaya yönelik kapsamlı bir destek planıdır. İkincisi, Ukrayna-NATO işbirliği takip konseyinin oluşturulmasıdır. Üçüncüsü, "Ukrayna'nın katılım sürecini hızlandıran "üyelik eylem planının uygulanmasına" ilişkin koşulların kaldırılmasıdır. Ancak Genel Sekreter, Ukrayna'nın "müttefikler koşulların yerine getirildiğine karar verdiğinde" NATO üyesi olacağını da ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kirby: Ukrayna, çatışmalar bitene kadar NATO üyesi olmayacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:00