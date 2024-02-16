Rus muhalif Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Hapishane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘’yürüyüşten sonra kendini kötü hissetti, bilincini kaybetti. Bunun üzerine sağlık çalışanları hemen olay yerine çağrıldı. Gerekli tüm müdaheleler yapıldı ancak olumlu sonuçlar vermedi. Acil servis doktorları hükümlünün öldüğünü doğruladı” deniyor.





Navalny, 19 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Kremlin, "Ölüm nedeni ile ilgili bilgimiz yok" açıklaması yaparken, Devlet başkanı Putin'in bilgilendirildiği kaydedildi. Navalny'nin yardımcısı Leonid Volkov ise "Rus makamları Aleksey Navalny'yi, hapishanede öldürdüklerine dair bir itiraf yayınladı" açıklamasını yaptı.





Navalny, iki hafta kadar önce ilettiği mesada, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden öğlen saatlerinde oy kullanmalarını istemişti.





Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" denildi.





Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili usul soruşturması başlatılacağını duyurdu





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla şu anda mevcut tüm kurallara uygun olarak gerekli kontroller yapılıyor. Artık hiçbir talimata gerek yok çünkü bu konuda belirli bir kurallar dizisi var ve bu kurallar cezaevi yetkilileri tarafından uygulanıyor.’’





Navanly'nin basın sekreteri ise sosyal medya paylaşımında, Rus muhalif liderin ölümünü doğrulayamadığını ifade etti. Navalny'nin avukatı Leonid Solovyov, Çarşamba günü kendisine gittiğini ve "o gün her şey yolundaydı" dedi. Fakat Navalny'nin ekibinden politikacının ölümüyle ilgili herhangi bir teyit halen gelmedi.





Rus güvenlik güçlerine yakın Telegram kanalı “112”, muhalifin ölüm nedeninin damar sertliği ve kan pıhtılaşması olduğunu bildiriyor.





Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'den bir süre haber alınamamış, geçen aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.