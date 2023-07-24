Kırım'da mühimmat deposunda patlama

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Üç gün arayla Kırım’da ikinci büyük mühimmat deposu patlaması gerçekleşti. 5 km’lik alanı etkileyen yangın çıktı.





Kırım Yönetim Başkanı Sergey Aksyonov, Krasnogvardeisky bölgesine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini söyledi.





Saldırıda kimsenin yaralanmadığını, ancak oluşan acil durum nedeniyle, 5 km'lik bir yarıçap içindeki nüfusun geçici barınma merkezlerine tahliye edildiğini, Kırım demiryolundaki trafiğin ise askıya alındığını duyurdu.





Telegram’dan açıklama yapan Aksenov, yaşananların "Kirovsky bölgesi ile neredeyse benzer bir durum" olarak adlandırdı.





Üç gün önce, 19 Temmuz'da Kırım'ın Kirovsky semtindeki bir mühimmat deposunda yangın çıkmıştı. Askeri poligonda çıkan yangın mühimmat depolarına sıçramış bölgeden 2 binden fazla vatandaş tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.