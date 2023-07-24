Fenerbahçeliler bekliyordu, Galatasaray için geldi

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Wilfried Zaha’yı binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla 30 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Bayraklarla ve meşalelerle kendisini karşılayan kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Wilfried Zaha, havalimanı çıkışında taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.
Özel bir araçla havalimanından ayrılan Wilfried Zaha’nın ilk sözleri “Beni karşılamaya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” oldu.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Wilfried Zaha’nın sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray’a üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerinde Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu 2 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 31 kez görev aldı.
Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig’de çıktığı 27 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.