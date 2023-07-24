Fenerbahçeliler bekliyordu, Galatasaray için geldi

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Wilfried Zaha’yı binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla 30 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Bayraklarla ve meşalelerle kendisini karşılayan kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Wilfried Zaha, havalimanı çıkışında taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.













Özel bir araçla havalimanından ayrılan Wilfried Zaha’nın ilk sözleri “Beni karşılamaya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” oldu.







