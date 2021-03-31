Kısa çalışma ödeneği sona eriyor: Milyonlarca işçi işsiz kalmanın eşiğinde

Salgın giderek artarken, işçi, sendika ve işverenlerin tüm itirazlarına karşın kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün sona eriyor. İyileştirilerek uzatılması talep edilen ödenekten salgın sürecinde 3,7 milyon işçi yararlandı. Ödeneğin sona ermesi halinde milyonlarca işçi işini kaybedecek.





ÜCRETSİZ İZİN VEYA İŞTEN ÇIKARMA

Hizmet sektöründe mekânların saat 19.00’a kadar açılmasıyla kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işçilerin bir kısmı işe geri döndü. Ancak Ramazan ayında mekânların tekrar paket servise dönecek olması ve getirilecek sokağa çıkma kısıtlamaları, hizmet sektörü çalışanları için tehlikeye işaret ediyor. Bu çalışanlar, işletmelerin tekrar kapanacak olması nedeniyle iş gücünden düşecek. Birçok sektörde kısa çalışma ödeneği alamayacak olan birçok işçi ya ücretsiz izne gönderilecek ya da işten çıkarılacak.





İŞÇİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLECEK

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’ndan (TEHİS) Hazal Sakarya da kısa çalışmanın kaldırılmasıyla işçilerin açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacağını öne sürdü. İşçinin rızası aranmaksızın uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarının iyileştirilerek uzatılması gerektiğini belirten Sakarya, birçok işyerinde bu ödenekten faydalanan işçilerin ücretsiz izne çıkarılarak sefalete mahkûm edileceğini kaydetti. Sakarya, kısa çalışma ödeneğinden her işçinin faydalanabilmesi gerekirken bunun kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.





SIKINTIYA DÜŞEN FİRMALAR İŞÇİ ÇIKARIR

Konfederasyonlar ödeneğin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, talepte bulunan bütün işçileri kapsamasını ve salgının etkileri devam ettiği sürece sürmesini talep ediyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesini talep etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir kısa çalışmada sürenin uzatılmaması halinde sıkıntıya düşen firmaların işçi çıkaracağını söyledi.





ERDOĞAN UZATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

İktidar, şubat ayında aldığı kararla kısa çalışmada süreyi 31 Mart tarihine kadar uzatmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı iki açıklamada bu sürenin yeniden uzatılmayacağını bildirdi. Hükumet, kısa çalışmadan çıkan işyerlerine normalleşme desteği veriyor. Bu kapsamda SGK prim desteği sağlanıyor. Ancak Türk-İş başta olmak üzere bütün işçi konfederasyonları kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor.