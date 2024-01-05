Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı /05 Ocak 2024 11:33

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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"Var Böyle Tipler" kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun işbirliği teklifi ile çevresinden para alarak, bu parayla yurt dışına kaçtıkları iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Şikâyetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.
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