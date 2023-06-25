Kızamık vakalarında yüzde 400 artış: 'Koronavirüsten daha ölümcül, tek çare aşı'

Son zamanlarda hızla artan kızamık vakalarına karşı uzmanlardan art arda uyarılar gelmeye devam ediyor.





Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, kızamık vakalarındaki artışa ilişkin olarak, "Kızamık oldukça tehlikeli bir hastalıktır ve neredeyse koronavirüsten daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Aşı bulunmadan önce çok ciddi ölümlü vakalar meydana geliyordu. Kızamık çok iyi bir hastane bakımına rağmen üçte bir ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi bir enfeksiyondur. Kızamık aşısının tek dozunun bile koruyuculuğu yüzde 95'tir. Yüzde 5 ihtimalle hastalığa yakalanan kişi de hastalığı daha hafif atlatır. İkinci doz yapıldığında da koruyuculuk daha da artar ve hayat boyu kişiyi korur" dedi.



