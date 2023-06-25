Samanyolu Haber /Gündem / Kızamık vakalarında yüzde 400 artış: 'Koronavirüsten daha ölümcül, tek çare aşı' /25 Haziran 2023 12:12

Kızamık vakalarında yüzde 400 artış: 'Koronavirüsten daha ölümcül, tek çare aşı'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, kızamık vakalarının birçok ülkede yüzde 400 arttığını söyledi. Kızamığın koronavirüsten daha ölümcül olduğunu belirten Seçkin, tek çare olarak aşıyı işaret etti.

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 Son zamanlarda hızla artan kızamık vakalarına karşı uzmanlardan art arda uyarılar gelmeye devam ediyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, kızamık vakalarındaki artışa ilişkin olarak, "Kızamık oldukça tehlikeli bir hastalıktır ve neredeyse koronavirüsten daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Aşı bulunmadan önce çok ciddi ölümlü vakalar meydana geliyordu. Kızamık çok iyi bir hastane bakımına rağmen üçte bir ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi bir enfeksiyondur. Kızamık aşısının tek dozunun bile koruyuculuğu yüzde 95'tir. Yüzde 5 ihtimalle hastalığa yakalanan kişi de hastalığı daha hafif atlatır. İkinci doz yapıldığında da koruyuculuk daha da artar ve hayat boyu kişiyi korur" dedi.

'KIZAMIK VAKALARI BİRÇOK ÜLKEDE YÜZDE 400 ARTTI'

HaberTürk'e konuşan Dr. Seçkin, kızamık vakalarının birçok ülkede yüzde 400 arttığını söyledi. Dr. Seçkin, belirtilerle ilgili olarak, "Toplu taşımalarda, okullarda, kalabalık ortamlarda kızamık hastası varsa bu hastalığı kapmamak neredeyse imkansızdır. Kişi bu enfeksiyonu kaptıktan 7-14 gün sonra ilk hastalık bulguları başlar. İlk önce yüksek ateş, eklem ve kas ağrısı, kusma, öksürük, nezle, gözlerde iltihap, göz etrafında ödem, ishal gibi koronavirüs benzeri bulgular olabiliyor. Yüksek ateş 5-7 gün sürebilir ve burada hiçbir döküntü olmaz. Ardından döküntü başlıyor ve hastalığın tanısı kolaylaşıyor" açıklamasını yaptı.


Seçkin, her yaşta kişinin aşı yaptırabileceğinin altını çizdi.
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