Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay, deprem bölgesindeki eczacılara da tanesi 140 bin TL'den çadır satmış! /26 Şubat 2023 14:35

Kızılay, deprem bölgesindeki eczacılara da tanesi 140 bin TL'den çadır satmış!

Deprem sonrasında yetersiz kaldığı eleştirileri yöneltilen Kızılay'ın Türk Eczacılar Birliği'nin ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin TL'den sattığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay’ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı.

6 Şubat’taki depremin hemen ardından bölgede mobil eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacılar Birliği (TEB) de Kızılay’dan parayla çadır almak zorunda kaldı.

Sözcü'ye konuşan TEB Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi.

Üney, bu alım için ödemeyi Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye yaptıklarını belirtti.

Depremin ilk günü, TEB’e ait bir tır eczaneyi Kahramanmaraş’a gönderdiklerini ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle hemen çadır ve konteyner arayışına girdiklerini belirten Üney, yeterli konteyner ve çadır bulmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Kızılay ile temas kurduklarını belirtti.

Deprem bölgesinde 28 konteyner ve çadırla gönüllü olarak eczane hizmeti verdiklerini belirten Üney, bunların bir kısmını bağışlarla bir kısmını da satın alarak temin ettiklerini dile getirdi.

AHBAP’A DA ÇADIR SATMIŞLARDI

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel, bugün yayımlanan yazısında, Kızılay’ın depremin üçüncü gününde AHBAP'a 46 milyon TL’lik çadır satışı yaptığını duyurmuştu.

Ahbap ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de deprem sonrası Kızılay’dan çadır satın aldıklarını teyit etmişti.
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