Kızılay yöneticisi AkTroll'den İmamoğlu'na taşlı saldırı ile ilgili skandal tweetler

HESABINI KİLİTLEDİ





Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez'in, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı ile ilgili ve bugün Konya'da yapacağı miting ile ilgili skandal paylaşımları tepkilere neden oldu.Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırının yankıları sürerken tartışma yaratan bir mesaj da Konya'daki Kızılay yöneticisinden geldi.Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımını alıntılayan Üzülmez, Hac ritüellerinden 'Şeytan Taşlama' olayına atıfta bulunarak "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. :)" mesajını paylaştı.Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi duyurusu ile ilgili de "Yarın Konya'da her şey güzel olacak desene bekliyoruz :)" yazdı. Kızılay yöneticisinin bu mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı.Çok sayıda kişi Üzülmez'in paylaşımlarına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Üzülmez, hesabını kilitledi.