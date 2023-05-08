Samanyolu Haber /Politika / Ali Yeşildağ: Boğaz’daki Kuruçeşme Arena'ya çöktük, çete liderimiz Tayyip Erdoğan’dı /08 Mayıs 2023 07:26

Ali Yeşildağ: Boğaz’daki Kuruçeşme Arena'ya çöktük, çete liderimiz Tayyip Erdoğan’dı

Ali Yeşildağ, AKP’nin vurgunlarına ilişkin üçüncü videosunda İstanbul Boğazındaki 15 bin metrekarelik arsaya nasıl çöküldüğünü anlatıyor. Tayyip Erdoğan’a en yakın aile olarak bilinen Yeşildağ ailesinin önemli ismi Ali Yeşildağ, ‘çökme’ işleminde kendisinin de yeraldığını çete liderinin ise Tayyip Erdoğan olduğunu belirtip, çetenin üyelerini tek tek sayıyor:

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 “Bu videoda size 50 milyon dolarlık bir tahsilattan bahsedeceğim. Kimler var işin içinde; Reisimiz Tayyip Erdoğan. Tayyip abisiz olmaz. Ben varım. Hasan Yeşildağ, Mustafa Erdoğan, enişte Ziya, olmazsa olmaz Mücahit Aslan. Ortaköy Kuruçeşme boğazda Kuruçeşme Arena arazisi. 15 bin metrekare denize sıfır. Boğazın nadir arazilerinden biridir. İmarlı. Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük çetesini kurdu.”

Soysal Holding’den Mehmet Soysal’a ait olan arazi çöküldükten sonra üzerine şu an Türkiye’nin en pahalı oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus oteli inşa ediliyor. Ali Yeşildağ, otelin asıl sahibinin Erdoğan olduğunu, kimi paravan olarak kullandıklarını da ismiyle ortaya döküyor.



AL CAPONE, VITO CORLEONE.. TAYYİP ABİNİN YANINDA BUNLAR HİKAYE KALIR

Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın kişisel servetinin birkaç yüz milyar dolar olduğunu dile getirdi. “Şu anda nasıl bir durumdayız biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük suç örgütünü kurdu. Al Capone, Vito Corleone, bunlar hikaye. Kanun yok, nizam yok; savcısı, polisi, jandarması, mahkemesi, bakanı hepsi ona bağlı. Ne diyebilirsiniz ki? Yazamazsın bile.”

Yeşildağ’ın anlatımına göre, 2012 yılında Fenerbahçe spor kulübünün eski başkanı ve Kayalar inşaat şirketinin sahibi Kaya ailesinden Tahsin Kaya, Asya Motor şirketinin sahibi Soysal ailesi ile arasındaki mali anlaşmazlığı çözmek için Yeşildağ ailesinden yardım istedi.

Anlaşmazlık, 2008 yılında 20 milyon dolarlık bir arazi satışıyla ilgiliydi; Boğaziçi’ndeki bir parsel o dönemde nadir görülen bir durum olan inşaat için imara açılmıştı. Kaya ailesi daha sonra Soysal ailesinden 50 milyon dolar daha alacaklı olduklarını iddia etti.

Yeşildağ’ın iddiasına göre Kaya ailesi konuyu dönemin başbakanı Erdoğan’a götürmek için kendisinden yardım istedi ve Erdoğan’ın Soysal ailesine ek meblağı ödemeleri için baskı yapmasını istedi. Bunun karşılığında Kaya ailesi, Yeşildağ ailesi ve Erdoğan arasında paylaştırılmak üzere 20 milyon dolar rüşvet teklif etti.

Erdoğan’ın başlangıçta bu teklifi reddettiği, ancak daha sonra fikrini değiştirerek Soysal ailesine 50 milyon doları ödemesini emrettiği bildirildi. Aile parayı bulamayınca, iddiaya göre araziyi Erdoğan’ın desteklediği bir şirkete satmak zorunda kaldı.

Yeşildağ, arazi üzerinde inşa edilen 1 milyar dolarlık Türkiye’nin en pahalı oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus otelinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu söyledi.

Yeşildağ, bu meblağın 20 milyon dolarının kendisi, kardeşi Hasan ve Erdoğan arasında paylaştırılacağını iddia ediyor. Ancak daha sonra Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kendi payını aldığını öğrendi.

MUSTAFA ERDOĞAN DAYAK YEDİ

Bu videoda Ali Yeşildağ’ın ikinci hedefi ise Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan. Mustafa Erdoğan ile Hasan Yeşildağ’ın kirli ilişkileri ortaya dökülüyor. Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın, amcası Mustafa Erdoğan’ı dövdüğünü anlatıyor. Yeşildağ, Mustafa Erdoğan’ı Tayyip Erdoğan’ın da dövdüğünü, çünkü Tayyip Erdoğan’ın para dolu çantalarını çaldığını belirtiyor.
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