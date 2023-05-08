İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler: Utanmaz, iftitacı, yalancı





Binlerce vatandaş İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Sana Söz” flamalarıyla havalimanına doğru yürüdü.















SOYLU’YA SERT YANIT: AHLAKINI YİTİRMİŞ BİR ADAM





Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar “Hak, Hukuk, adalet” sloganları attı. Havaalanına gelen İmamoğlu halka sesleniyor.





İmamoğlu konuşmasında, Süleyman Soylu’nun “provokatör ” paylaşımıyla ilgili, “Şimdi İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Ahlakını yitirmiş bir adam” dedi.









“KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?”





İmamoğlu yaptığı konuşmada 7 adet soru sordu ve şunları söyledi:





Soru 1: Emniyet müdürü kimdir? Nasıl bir talimat aldı ki polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı?





2-Defalarca seyrediyorsunuz. Eline Türk bayraklarıyla gelmiş vatandaşlara burada taş yağıyor. Nasıl bir talimat aldınız da (emniyet müdürü sana soruyorum) polis kılını kıpırdatmadı.





3-Emniyet müdürü validen bile talimat almayacaksın, görevini yapacaksın diye bir talimat almış mıdır?





4-Onlarca yaralı insanlarla görüştüm. Vali bana 7 kişi yaralı var dedi, ben sadece 12 kişiyle görüştüm. Peki bu insanlara taş atan kişi içerisinde şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı.





5-Belediye başkanı halkı, insanları provoke eden bir dille otobüsleri oraya koyarken neden seyirci kalındı?





6-Vali bey 5 bin polisle tedbir alındığını söylemesine rağmen niçin böyle bir sayıyı sahada görmediğimiz gibi hiçbir müdahalede bulunulmadı? Niçin biz havalimanına giderrken yanımızda doğru dürüst bir polis aracı bulunmadı?





7-İki buçuk saat havalimanında beklememe rağmen tek bir emniyet müdürü yardımcısı ya da vali yardımcısı ya da bir yetkili geçmiş olsun diyemedi?









“ELİ KALP YAPANLAR KAZANACAK”





Sosyal medyadan da açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





* Bizi İstanbul’da karşılayan on binlerce hemşehrime teşekkürler. Az kaldı kardeşlerim, eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak. Yüzünüzden gülümsemeyi, yüreğinizdeki umudu asla yitirmeyin.









KAFTANCIOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, İstanbulluları, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na beklediğini ifade etmişti.





Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:





“Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere… Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız.”