MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor

MAK Danışmanlık‘ın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. Ankete göre Muharrem İnce’nin oyları erimiş görünüyor.
Araştırma 26 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 63 ilde (52 ilde yüz yüze 11 ilde telefondan) 5 bin 750 kişiyle yapıldı.
Abone gelirleriyle finanse edilen araştırmada, adaylara verilen destek kararsızlar dağıtılınca şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4
Sinan Oğan: Yüzde 2
Muharrem İnce: Yüzde 1,7
Milletvekilliği seçimleri
Araştırmada partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:
AKP: Yüzde 36,9
CHP: Yüzde 30,1
İYİ Parti: Yüzde 12,6
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,4
MHP: Yüzde 6,6
YRP: Yüzde 1
BBP: Yüzde 0,7
Memleket Partisi: Yüzde 0,9
TİP: Yüzde 0,4
Kararsızlarsa yüzde 3,2.
Bir önceki anket
MAK’ın 10-16 Nisan tarihlerinde yaptığı araştırmadaysa tablo şöyle şekillenmişti:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8
Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7
Muharrem İnce: Yüzde 3,4
Sinan Oğan: Yüzde 1,1
Ankete göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında partilere verilen destek şöyleydi
AKP: Yüzde 35,8
CHP: Yüzde 29,1
İYİ Parti: Yüzde 11,7
YSP: Yüzde 9,5
MHP: Yüzde 7,2
TİP: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
BBP: Yüzde 1,2
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 0,8