Samanyolu Haber /Gündem / MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor /07 Mayıs 2023 22:41

MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor

MAK Danışmanlık‘ın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. Ankete göre Muharrem İnce’nin oyları erimiş görünüyor.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık‘ın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. Ankete göre Muharrem İnce’nin oyları erimiş görünüyor.


Araştırma 26 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 63 ilde (52 ilde yüz yüze 11 ilde telefondan) 5 bin 750 kişiyle yapıldı.

Abone gelirleriyle finanse edilen araştırmada, adaylara verilen destek kararsızlar dağıtılınca şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4
Sinan Oğan: Yüzde 2
Muharrem İnce: Yüzde 1,7


Milletvekilliği seçimleri
Araştırmada partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:

AKP: Yüzde 36,9
CHP: Yüzde 30,1
İYİ Parti: Yüzde 12,6
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,4
MHP: Yüzde 6,6
YRP: Yüzde 1
BBP: Yüzde 0,7
Memleket Partisi: Yüzde 0,9
TİP: Yüzde 0,4
Kararsızlarsa yüzde 3,2.

Bir önceki anket
MAK’ın 10-16 Nisan tarihlerinde yaptığı araştırmadaysa tablo şöyle şekillenmişti:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8
Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7
Muharrem İnce: Yüzde 3,4
Sinan Oğan: Yüzde 1,1
Ankete göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında partilere verilen destek şöyleydi

AKP: Yüzde 35,8
CHP: Yüzde 29,1
İYİ Parti: Yüzde 11,7
YSP: Yüzde 9,5
MHP: Yüzde 7,2
TİP: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
BBP: Yüzde 1,2
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 0,8
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:26