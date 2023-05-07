Metin Külünk’ten Melih Gökçek’i kıskandıracak paylaşım

AKP’li Metin Külünk, Melih Gökçek’i kıskandıracak bir paylaşıma imza attı.





Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ikinci lideri Josef Stalin’in fotoşoplu görselini Twitter hesabından paylaşan Metin Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kalp işareti üzerinden vurmaya çalıştı





Fotoşoplu Stalin fotoğrafıyla muhalefeti hedef alan ve bunun üzerinden komplo teorisi yazan AKP’li Metin Külünk, sosyal medyada alay konusu oldu.





Külünk söz konusu gülünç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:









“HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR”





“Gelelim kullandıkları işarete. KALP HAREKETİ VE STALİN. Bugünlerde 8’gen masanın kullandığı el hareketini ilginçtir ki tarihte ilk olarak kullananlardan birisi Stalin’dir. Stalin’in bu hareketi telepatik yöntem olduğunu görüyoruz. Bu yönteminde kendisine Okültizm ve ezoterik yapılanmada ciddi bir bilgiye sahip bir Yahudi olan Wolf Messing tarafından öğretildiğini görüyoruz. Stalin’in baş danışmanı mesabesindeki bu kişi Stalin’in bütün kararlarında etkili olmuştur.





Stalin, muhaliflerini tamamen bertaraf etmek üzere bir strateji ortaya koymuştur. Bu stratejide dinlerin ve inançların tamamını kullanmak maksadını hiçbir zaman gizlememiştir. Ayrıca bu hareketin Elon Musk tarafından Stalin fotoğrafı ile Tweeter’da paylaşılıp gelen tepkiler üzerine silmesini de anti parantez belirtmek gerekiyor. Hiçbir şey tesadüfi değildir.”







