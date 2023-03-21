Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da skandallar bitmiyor: Bir de halkı zehirlemişler /21 Mart 2023 13:58

Kızılay'da skandallar bitmiyor: Bir de halkı zehirlemişler

Depremzedelere göndermesi ihtiyaç duyulan çadırları satan Kızılay uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.Migros, Kızılay'ın maden suyunda çok yoğun miktarda arsenik tespit edip binlerce şişeyi iade etmiş

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Şimdi de Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek oranda arsenik (ağır metaller) tespit edilmiş olduğu ortaya çıktı.

Kızılay, Afyon’daki fabrikasında ürettiği maden suyunu 2019’da Migros Market’e sattı. Migros, Kızılay’dan almış olduğu maden sularını 28 Mayıs 2019’da bir hususi laboratuvarda çözümleme ettirdi.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine nazaran, çözümleme sonucunda ise maden suyundaki arsenik oranının sınır değerinin iki katı olduğu açıklandı. Belgelerde maden suyu için arsenik sınır değerinin en fazla 10 mikrogram\litre olması gerektiği sadece Kızılay’ın maden suyunda 20 mikrogram\litre arsenik tespit edilmiş olduğu açıklandı. Laboratuvar, maden suyunun halk sağlığı için uygun olmadığını belirttiği çözümleme neticelerini Migros’a gönderdi.

76 BİN ŞİŞE İADE EDİLDİ

Bu skandalın peşinden Migros, Kızılay ile iletişime geçti. Migros’un iç yazışmalarında yalnız Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak ifade edilen ortalama 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade süreci başlatıldı. Migros, Kızılay’dan Muğla deposunda bulunan 2 TIR maden suyunu iade alması istendi. Migros’un kurum içi yazışmalarında “Depoda alan sıkıntısı yaşandığı, Kızılay’ın ‘bloke edilen’ maden sularını teslim alması’ gerektiği” ifade edildi. Migros’un ülke genelindeki öteki depolarından ne kadar maden suyunu iade etmiş olduğu ise bilinmiyor.

Kızılay’ın arsenik tespit edilen maden sularını başka hangi marketlere sattığı da cevap bekleyen bir başka sual. Kızılay’ın iade almış olduğu maden sularını da imha etmeyip tekrardan satışını yapmış olduğu ileri sürülüyor.
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