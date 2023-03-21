Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile Çin arasında bir rekor artışta petrolde geldi /21 Mart 2023 14:02

Rusya ile Çin arasında bir rekor artışta petrolde geldi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i ağırlıyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı gezisini Rusya’ya yapan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Moskova’daki temaslarına devam ediyor.

Bu arada iki ülke arasında petrol ticaretinin rekor seviyede artığı ortaya çıktı.,

2023'ün ilk iki ayında Rusya, Çin’e ham petrol satışlarını dörtte bir oranında artırdı.
Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'in en büyük petrol tedarikçisi haline geldi. 

Rus medyasının Çin ana gümrük idaresi verilerine dayandırdığı haberinde Ocak-Şubat döneminde Rusya'dan Çin’e yapılan petrol ihracatının günde yaklaşık 2 milyon varile yükseldiğini ve sevk edilen toplam hammadde miktarının 15,7 milyon tona ulaştığını bildirdi.


Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 daha fazla.

Suudi Arabistan ise iki ayda 13,92 milyon ton petrol sattı, bu da günde yaklaşık 1,7 milyon varil demek.

Geçen yıl Suudi Arabistan Çin’e 87,5 milyon ton ham petrol tedarik ederken, Rusya aynı dönemde 86,2 milyon ton ham petrol tedarik etti.

Benzer şekilde Rusya, Çin’in gaz aldığı ülkeler arasında ilk sıraya çıkmış, doğal gaz sevkiyatı 2,7 milyar metreküpe çıkarmıştı.
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