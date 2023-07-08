Kızılay'ın çadır fabrikası 'yok' oldu

TİCARET KAYITLARINDA KURULUŞ BİLGİSİ KALDI





Depremzedeler çadır beklerken 2020 yılında Malatya’da temeli atılan ve 2021’de açılacağı söylenen Malatya Çadır ve Tekstil Üretim Merkezi’nde üretime geçmediği depremden sonra ortaya çıkmıştı. Malatya Çadır ve Tekstil Üretim Merkezi’ne adıyla açılan daha önce TCDD’ye ait Malatya’daki vagon tesisleri Kızılay’a tesis edilmişti. Toplamda üç fabrikanın yer aldığı alanda dönemin Kızılay başkanı Kerem Kınık ve ekibi 25 Ekim 2022’de yani depremden 4 ay önce açılış töreni yapmıştı.Kınık açılış töreninde, “Fabrikada şu ana kadar 21 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yatırım süreci tamamlandığında toplam tutar 40 milyon doları bulacak. Bu fabrikanın 37 bin 500 metrekare kapalı alanı var” demiş ve dünyaca ünlü mobilya şirketi Ikea’ya burada üretim yapacaklarını ifade etmişti. Adı ‘çadır fabrikası’ olmasına rağmen burada çadır üretilmediği ortaya çıkınca kurum üretim olmadığını kabul etmiş sadece konteyner üretimi yapıldığını aktarmıştı. Hatta fabrika boş olduğu için bazı depremzedelerin bu binalarda ağırlandığı aktarılmıştı. İşte bu hayali fabrika artık Kızılay’ın kendi kayıtlarında da yer almıyor.Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, fabrika sanki hiç kurulmamış hiç açılışı yapılmamış gibi Kızılay’ın şirketlerinin sitelerinden silinerek yok edildi.Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi 2018 yılında kapatıldı. Bunun yerine Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi kuruldu. Şirketin mevcut iki üretim tesisi bulunuyor. Ankara Çadır Üretim Merkezi, günlük ortalama 250 çadır üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri olarak biliniyor. Bu tesis tam 70 yıldır üretim yapıyor.Kızılay’ın ayrıca Erzincan’dan çadır üretim tesisi bulunuyor. Bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesis içerisinde çadır üretimi yapılmasının yanı sıra bakım ve onarım hizmetleri de veriliyor. Ancak 2021’de faaliyete geçeceği söylenmesine rağmen halen çadır üretimi yapamayan Malatya’daki tesisin toplam büyüklüğü Kızılay’ın iki ayrı sitesinde farklı bilgilerle yer alıyordu. Malatya’daki binaları inşa eden Kızılay’ın Sistem Yapı isimli şirketin internet sitesinde; “Malatya’da 52 bin metrekare alanda inşaatı devam eden konfeksiyon fabrikamızı en yenilikçi teknolojik imkanları kullanarak tasarlıyor, 2021’de seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” bilgisi vardı.Kızılay Çadır&Tekstil şirketine ait internet sitesinde ise şu bilgiler bulunuyordu:“496 bin metrekare alan üzerine konumlandırılmış olan Malatya Çadır Üretim Merkezi, dünya standartlarında üretim yapma vizyonu ile en yeni teknolojik donanımlar hayata geçirilmektedir. Tesisimizde 2022 yılı itibarıyla çadır, konfeksiyon ve kişisel koruyucu ekipman üretimleri yapılmaya başlanacak olup üretilecek ürünler dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştırılacaktır.”Şimdi ise bu fabrika hiç var olmamış hiç açılışı yapılamamış gibi izleri Kızılay’ın şirketlerinin internet sitelerinden silindi.