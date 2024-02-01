Kızıldeniz'deki kriz, koyun ve sığırları da vurdu

Koyun ve sığırları taşıyan gemi, 5 Ocak'ta yükünü boşaltacağı İsrail'e gitmek üzere Avustralya'dan ayrıldı. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Ocak ayı ortasında rotasından sapan gemi için Avustralya hükümeti, geminin geri dönmesini istedi.



Reuters'ta yer alan habere göre, Avustralya'da hükümet ve havyancılık sektörü yetkilileri, hayvanların şu anda belirsizlik içinde olduğunu ve biyogüvenlik kuralları gereği karantinaya alınmaları gerektiğini söyledi. Yetkililer ayrıca hayvanların Avustralya'da tahliye edilebileceklerini ya da Kızıldeniz'den kaçınarak Afrika'yı dolaşıp İsrail'e bir ay sürecek bir yolculuk için denize geri gönderilebileceklerini ifade etti.



"CANLI TİCARET ÇÜRÜMÜŞ BİR YAPI"



Yetkililer, MV Bahijah gemisindeki hayvanların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ancak 40 dereceye yakın sıcaklıklar hayvanların sağlığı açısından olumsuz etki yaratabileceği belirtildi. Geminin yüklendiği Fremantle'ın parlamento üyesi Josh Wilson, hayvanların çektiği çilenin canlı ihracat ticaretinin "çürümüş bir yapı" olduğunu gösterdiğini söyledi.



Wilson ayrıca, "Düşünülen şey, 14 bin koyun için 60 gün sürecek, korkunç bir sıcak ve kelimenin tam anlamıyla leş gibi kokan metal bir gemide yapılacak bir yolculuktur. Bunun Avustralyalıların, kendi hayvanlarına uygulanmasını bekledikleri hayvan sağlığı standartlarıyla tutarlı olduğunu hayal etmek çok zor" ifadesini kullandı.



"İSRAİL İZİN İSTEDİ"



Avustralya Tarım bakanlığı, hayvanlarla ilgili önemli bir sağlık sorunu olduğuna dair bir kanıt görmediğini ve biyogüvenlik ve hayvan sağlığı standartlarının korunmasını sağlamak için ihracatçı ve endüstri kuruluşlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.



Sektör kuruluşu WA Farmers'ın hayvancılık başkanı Geoff Pearson, ihracatçı İsrailli firma Bassem Dabbah Ltd.'nin Avustralya hükümetinden daha fazla yem ve veterinerlik malzemesi yüklemek ve Afrika çevresinde İsrail'e gitmek için izin istediğini söyledi.



AVUSTRALYA'DA TARTIŞMA KONUSU OLDU



Avustralya, geçen yıl yarım milyondan fazla koyun ve yarım milyondan fazla sığırı birçok ülkeye gönderdi. Sığırların çoğu Endonezya ve Vietnam gibi Asya pazarlarına giderken koyunlar genellikle Orta Doğu'ya ihraç edilmektedir.



Ticaret verilerine göre, geçen yılın ilk üç ayında Avustralya'dan 6,5 milyon dolar değerinde 86 bin 100 koyun ve 14 milyon dolar değerinde 10 bin 848 sığır, İsrail'e gönderildi.



Avustralya İşçi Partisi hükümeti önümüzdeki yıllarda canlı koyun ihracatını yasaklamayı taahhüt etti ancak bunun insanları işsiz bırakacağını ve çiftçi topluluklarını yok edeceğini söyleyen çiftçilerin öfkeli tepkisiyle karşılaştı.



Yeni Zelanda'da ise 2020 yılında 5 bin 800'den fazla büyükbaş hayvan taşıyan bir geminin sert hava koşullarında batması, onlarca denizcinin kaybolması ve ölü hayvanların denizde yüzmesi üzerine canlı hayvan ihracatını yasakladı.



KIZILDENİZ'DE NELER YAŞANDI?



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.