Samanyolu Haber /Gündem / KKTC Enerji Bakanı'ndan Türkiye ile ilgili doğalgaz açıklaması /21 Ağustos 2020 22:54

KKTC Enerji Bakanı'ndan Türkiye ile ilgili doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz müjdesi sonrasında bir değerlendirme de KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan geldi.

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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesini duyurmasının ardından, "Yolun açık olsun Türkiyemiz" paylaşımında bulundu.

"Milletimize cuma günü müjde açıklayacağım" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" dedi. Erdoğan keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu. 

Erdoğan''ın açıklamasının ardınan Twitter'dan paylaşımda bulunan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım. Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye’miz."
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