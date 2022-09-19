Kokuyu okuyan yapay zeka geliştirdi

Google, bir maddenin kimyasal yapısına bakarak nasıl koktuğunu tahmin eden yapay zeka geliştirdi. Bilim insanları bu sayede yapay zekanın gelecekte yeni kokular ve yeni tatlar üretmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

İnsan burnu tarafından algılanan geniş koku aralığının haritasını çıkarmak son derece zor. Araştırmacılar bu nedenle yapay zekayla ilgili son gelişmeyi önemli bir atılım olarak değerlendiriyor. Zira ekip, geliştirdikleri yapay zeka aracının "biyolojinin temel ilkelerini yakaladığını" ifade ediyor.



Araç, belirli moleküllerin özgün kokularını öğrenmek için bir "koku haritası" kullanıyor. Haritada benzer kokuları temsil eden moleküller birbirine yakın konumda yer alıyor.



"NASIL KOKTUĞUNU TAHMİN EDİYOR"



Bu harita bir maddenin nasıl koktuğunu insanlar onu daha koklamadan tahmin etmek için kullanılıyor.



Google ekibi, yapay zeka sinir ağını 5 binden fazla molekülün tat ve kokusuna dair veri kümelerini kullanarak eğitti. Bunun sonucunda çıkarılan haritaya "Ana Koku Haritası" adı verildi. Önceki günlerde internet sitesi bioRxiv'de yayınlanan bir makalede araştırmacılar, Ana Koku Haritası'yla yaptıkları deneyleri özetledi.

"BİR İNSAN KADAR GÜVENİLİR"



Yapay zeka tahminlerinin doğruluğunu tespit etmek isteyen ekip, ilk 15 katılımcıdan 320 molekülün kokusunu tanımlamasını istemişti.



Daha sonra bu tahminler yapay zekanın betimlemeleriyle karşılaştırıldı.



Araştırmacılar bulguları, "Model koku kalitesini tanımlamada bir insan kadar güvenilir" diye özetledi.

