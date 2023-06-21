Samanyolu Haber /Gündem / Kolombiya’dan Samsun'a kan donduran yolculuk /21 Haziran 2023 21:53

Kolombiya’dan Samsun'a kan donduran yolculuk

Samsun Limanı'nın 3 mil açıklarındaki Katya ATK isimli gemideki bir konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes'in (56) cansız bedeni bulundu. Ölen arkadaşının cesediyle 4 gün yolculuk yapan Luis Antonıo Obando Castro (57), savcılıktaki ifadesinde gemiye kaçak yolla girdiklerini itiraf etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Kolombiya’dan Samsun’a gelen Katya ATK isimli geminin ambarındaki kapının mührünün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olması ihtimaline karşı kontrol etti.

Samsun’a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro isimli yolcu da gemi personeli tarafından yakaladı.

CESETLE 4 GÜN YOLCULUK YAPTI

Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Castro, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes’in hayatını kaybettiğini ve cesedi ile birlikte 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyledi.

Cortes’in cesedi daha sonra karaya alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Luis Antonıo Obando Castro’yu ise gözaltına aldı.

Bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi’ne çıkarılan Castro, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Castro’nun kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası belli olacağı ifade edildi.
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