'Kolonları kesilen Rende Sitesi'nde ölenler deprem mağduru değil, cinayetin maktulü'

Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz, Hatay’da kaybettikleri kuzenlerini ve Rende Sitesi’ndeki cinayeti anlattı.



Hatay’da depremin sembol binalarından biri de Rende Sitesi. Müteahhit firmanın itirazlarına rağmen kolonları kesilen site, 105 insana mezar oldu. Kolonların kesilmesi nedeniyle müteahhit firmanın şikayetçi olduğu, savcının ise belediyenin görüşü doğrultusunda takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.



O binada ölenler arasında Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın birlikte büyüdüğü kuzeni İsmail Korkmaz ile 8,5 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz da yer alıyor.



Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz ile İsmail Korkmaz’ın günlerce enkaz başında bekleyen kardeşi depremden sonra yaşananları, enkaz başında nasıl çaresiz beklediklerini T24’e anlattı.