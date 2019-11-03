Konaklama vergisine küçük otelcilerden tepki: Turistlerden alınsın









İşletmeciler, havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.





Antalya’da bir araya gelen otel işletmeleri adına konuşan ATSO meclis üyesi ve 36’ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel, ilk önce ciro üzerinde yüzde 2 olarak planlanan konaklama vergisinde değişiklik yapıldığını belirterek, “Tesisler yerine konaklayandan alınması öngörülen konaklama vergi oranı, yeni düzenlemede otellerin yıldız ve belge durumuna göre yeniden belirlendi” dedi.





Yüzde 90’ı belediye belgeli

Türkiye’de ve Antalya’da otellerin yüzde 90’a yakınının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında küçük otellerden oluştuğuna dikkat çeken Alp Özel şunları söyledi: “Bizi ilgilendiren kısmı belediye belgeli işletmelerdir. Bu otellerde internetten bakıldığında 40-50 liraya oda bulunabilir. Yani kişi başı 25 lira ödeyen kişiden dokuz lira vergi alınırsa, demek ki konaklayacak kişi yüzde 30’un üzerinde vergi ödeyecek. Bu durumda otel de fiyatını yüzde 30’un üzerinde artırmak zorunda kalacak.”





İç turizmi de etkiler

Türkiye’de belediye belgeli tesislerde konaklayanların ciddi bölümünün de sportif gruplar olduğuna vurgu yapan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de birçok spor dalında binlerce amatör kulüp var. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor ve deplasmana giden bu sportif gruplar, belediye belgeli otellerde konaklıyor. Bu vergi artışı bu gruplar ile düşük bütçeli seyahatçileri de ciddi oranda etkileyecektir. Düşük bütçeli bir kişi bir hafta tatil için 120 lira ek vergi ödeyecek ki, bu da o kişi için önemli bir rakam. İç turizm hareketliliğini de düşürecektir.”