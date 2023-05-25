Konda'dan ikinci tur seçim anketi! Erdoğan önde , Kararsızlar dikkat çekti

KONDA Araştırma, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin son anketini abonelerine gönderdi. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,3 oldu.

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

KONDA'da yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtıyor.

Kararsızların oyları dağıtılmadan önce Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 47 olarak ölçülürken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 42,2 oldu. KONDA’ya göre kararsız olan seçmen oranı yüzde 8,2 olurken, oy kullanmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 2,6 olarak ölçüldü.





Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 11’inden fazlası sandığa gitmemiş ve 1 milyondan fazla kişi de geçersiz oy kullanmıştı.



