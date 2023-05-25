Samanyolu Haber /Gündem / Konda'dan ikinci tur seçim anketi! Erdoğan önde , Kararsızlar dikkat çekti /25 Mayıs 2023 12:20

Konda'dan ikinci tur seçim anketi! Erdoğan önde , Kararsızlar dikkat çekti

KONDA Araştırma, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için 20-21 Mayıs arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıyor. Anketteki kararsızların oranı ise yüzde 8,2 olarak kayda geçti.

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KONDA Araştırma, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin son anketini abonelerine gönderdi. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,3 oldu.

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

KONDA'da yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtıyor.


Kararsızların oyları dağıtılmadan önce Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 47 olarak ölçülürken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 42,2 oldu. KONDA’ya göre kararsız olan seçmen oranı yüzde 8,2 olurken, oy kullanmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 11’inden fazlası sandığa gitmemiş ve 1 milyondan fazla kişi de geçersiz oy kullanmıştı.

KONDA'NIN İLK TUR ANKETİ GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan Konda Araştırma'nın seçimin ilk turu öncesinde paylaştığı anket de gündem yaratmıştı. Bu anket sonuçlarındaysa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7, Sinan Oğan yüzde 4,8 olarak yer almıştı.
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