Samanyolu Haber /Gündem / Konuşan Taşlar Serisinin Üçüncü Kitabı “Ben Medine” Çıktı /03 Ekim 2022 12:41

Konuşan Taşlar Serisinin Üçüncü Kitabı “Ben Medine” Çıktı

Harun Tokak’ın son kitabı Ben Medine, Süreyya Kitap’tan çıktı

SHABER3.COM

Kendine has üslubu, edebi anlatımıyla tanıdığımız gazeteci yazar Harun Tokak’ın son kitabı Ben Medine, Süreyya Kitap’tan çıktı. Ben Kudüs ve Ben Mekke ile başlayan Konuşan Taşlar serisi, Ben Medine ile devam ediyor. Tokak, Ben Medine kitabıyla bizleri Medine-i Münevvere’den Mescid-i Nebevi’ye; Suffe’den Arafat’a doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Bu kitap, bir hac ve umre rehberi değil; Medine ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı. Bu kitap sayesinde; okurlar kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor, Medine özelinde kısa bir İslam tarihi okuması yapma imkanı elde ediyor. Ben Medine, nahif sohbetiyle, okurlarını bir çeşit maneviyat yolculuğuna çıkarıyor. 

Kutsal topraklar için, “Anlatılmaz, yaşanır.” denir. 
Ben Medine kitabı kutsal toprakları daha iyi yaşayabilmek için bir rehber olabilir. 


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