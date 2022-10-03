Samanyolu Haber /Gündem / Eğitimci Yazar M. Ertuğrul İncekul: Yaşananları kayda geçirme önemli /03 Ekim 2022 13:00

Eğitimci Yazar M. Ertuğrul İncekul: Yaşananları kayda geçirme önemli

21 Mart 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan ve kısa sürede Türkiye, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından izleyicilerin buluştuğu bir platforma dönüşen Fransa merkezli IBM renkli programları ile yayın hayatına devam ediyor.

Eğitimci Yazar M. Ertuğrul İncekul: Yaşananları kayda geçirme önemli

Cemavaire ise yine aynı platform üzerinden renkli konukları ile ilgi çekmeye devam ediyor. Yayın esnasında konuklara ikram edilen çayın demlendiği semaverden ismini alan Cemavaire, biri kamera arkasında olmak üzere üç kişi tarafından sunuluyor. Her hafta farklı bir konukla, çayın eşliğinde samimi bir sohbet ortamı oluşuyor. Programda, Fransa ve dünya gündemi, insan hakları, film tavsiyesi, karışık müzik testi, şarkı, gezi ve şiir bölümleri de yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından aynı duygu ve düşüncedeki insanların sohbet (chat) kısmında, birbirleriyle hasbihal ediyor. 


Program, formatıyla Hizmet’in ilk ve tek Talk Show programı olma özelliğini taşıyor.

Programı hazırlayan ve sunan Ömer Dağ, Rumi Ünal ve Erdem Sarı amaçlarını ‘’Son yıllarda ciddi sıkıntılara maruz kalmış Hizmet gönüllülerine bir nebze ümit aşılama, muhacir abla ve abilerimizin hicretleri boyunca yaşadıkları olayları kayda geçirme, bu süreçteki tecrübeleri ve başarı hikayelerini olayın kahramanlarının ağzından aktararak güzel örnekleri sergileme’’ olarak tanımlıyor.

Bu hafta Cemavair, Eğitimci- Yazar Ertuğrul İncekul’u misafir etti. Azınlıklıklara ve Hizmet Hareketi’ne yapılan İnsan hakları ihlalleri, Avrupa’da bu konuda yapılan çalışmalar ele alındı. Sosyal medyada adalet arayışı ve hak ihlalleri ile ilgili yapılan çalışmalara dikkat çekildi. Crab Publishing’den yayınlanan ve takdimini Dr.Ahmet Kurucan’ın yazdığı “Değer Miydi” isimli kitabı konuşuldu. (https://play.google.com/store/books/details?id=U5t9EAAAQBAJ )

Programda ayrıca Fatih Koleji ve emsali eğitim kurumları ve misyonları hatıralar eşliğinde ele alındı.


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