Konuşulmayan problem: Aşıyı koyacak milyarlarca şişe lazım

New Yorker'ın aktardığına göre ilerleyen süreçte aşıların dünyaya dağıtılabilmesi için bir milyardan fazla vial şişeye ihtiyaç duyulacak. Ancak ilaçları bu şişelere doldurmak riskli bir iş. Borosilikattan yapılan şişeler sıklıkla kırılıyor; bir kırılmış vial şişe bile bütün bir partiyi mahvedebilir.







Corning şirketi borosilikata alternatif olarak 'Valor Cam' geliştiriyor. Şirket, platinum kaplamalı seramik kröze kullanıyor ve bunu bin dereceye kadar ısıtıyor.





Projenin liderlerinde Robert Schaut, camdan 'bor'u çıkarıp alümina eklediklerinde çok daha dirençli bir cam üretebildiklerini farkettiklerini söyledi. Schaut, bunun camın hasar görme ihtimalini azalttığını ve içindekilerin kirletici maddelerle temas olasılığını düşürdüğünü ifade etti.