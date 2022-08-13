Samanyolu Haber /Spor / Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda skandal! Atletizm dereceleri iptal… /13 Ağustos 2022 17:39

Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda skandal! Atletizm dereceleri iptal…

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki skandalların ardı arkası kesilmezken, atletizmde ilk üç gün düzenlenen yarış sonuçlarının iptal edilmesiyle fiyasko doruğa ulaştı.

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Konya’da düzenlenen ve organizasyon bakımından birçok fiyaskonun yaşandığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda tüm dünyayı şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Mevlana Müzesi’ni gezerken maç saatini kaçıran hakemler, kırılan podyum derken 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki son skandal atletizm yarışlarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, atletizm yarışlarının yapıldığı Konya Atletizm Stadı’ndaki kablo bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle, rekor derecelerin elde edildiği ve ilk üç gündeki yarışlar iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak teknik delegelerin yaptığı rapor sosyal medyaya düştü.

KONYASPOR STADI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni Konyaspor’un stadında gerçekleştirilmişti. Tören sonrası Konyaspor stadının zemini kullanılamaz hale gelirken, yeşil beyazlı ekip çimleri deforme olan sahada Avrupa maçına çıkmak zorunda kalmıştı.
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