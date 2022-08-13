Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda skandal! Atletizm dereceleri iptal…

Konya’da düzenlenen ve organizasyon bakımından birçok fiyaskonun yaşandığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda tüm dünyayı şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.





Mevlana Müzesi’ni gezerken maç saatini kaçıran hakemler, kırılan podyum derken 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki son skandal atletizm yarışlarında yaşandı.





Alınan bilgiye göre, atletizm yarışlarının yapıldığı Konya Atletizm Stadı’ndaki kablo bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle, rekor derecelerin elde edildiği ve ilk üç gündeki yarışlar iptal edildi.





Konuyla ilgili olarak teknik delegelerin yaptığı rapor sosyal medyaya düştü.



