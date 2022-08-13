Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'ya mülteci ve göçmen geçişleri son 7 ayda yüzde 86 arttı /13 Ağustos 2022 17:57

Avrupa'ya mülteci ve göçmen geçişleri son 7 ayda yüzde 86 arttı

Avrupa Birliği sınır güvenliği kurumu Frontex, Ocak ve Temmuz 2022 ayları arasında Avrupa ülkelerine düzensiz göçmen geçişlerinde yüzde 86 oranında artış yaşandığını ve geçişlerin 155 bini geçtiğini kaydetti.

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Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Güvenliği için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex, yaptığı açıklamada Ocak ve Temmuz 2022 ayları arasında Avrupa ülkelerine düzensiz göçmen geçişlerinin yüzde 86 oranında artışla 155 bin 99'a yükseldiğini belirtti.

Ajans ayrıca bu yılın Temmuz ayında göçmen kabul sayısının da geçen yıla oranla yüzde 63 artışla 34 bin 570’e yükseldiğini açıkladı. Ajansın bu verisinde AB ülkelerine giren Ukraynalı mültecilerin sayısının dikkate alınmadığı belirtildi.

Frontex’e göre, Şubat ayında Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana 7,7 milyon Ukrayna vatandaşı AB ülkelerine geçiş yaptı.

Göçmenler arasında yoğunlukla Suriye, Afganistan ve Türkiye’den gelen göçmenlerin yer aldığı ve göçmen geçişlerinin önemli bir bölümünde Orta Akdeniz rotasının kullanıldığı ifade edildi.

Orta Akdeniz’deki geçişlerin Ocak ve Temmuz ayları arasında geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 44 artışla 42 bin 500’den fazla göçmen tarafından kullanıldığı belirtilen raporda AB’nin doğu sınırında düzensiz göçmen geçişlerinin sayısının yılbaşından bu yana yüzde 32 azalarak 2 bin 923’e gerilediği kaydedildi.
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