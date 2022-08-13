İngiltere’den Türkiye için korkutan seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan tatilciler için bir güncelleme yayınladı.





İngilizler için oldukça popüler bir destinasyon olan Türkiye ‘gerekli durumlar dışında seyahat edilmemesi gereken yerler’ olarak işaretlendi.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı. Ülkenin Suriye sınırına 10 km mesafedeki bölgelere yapılan tüm seyahatlerin yanı sıra Şırnak ve Hakkari illerine de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edildi.





Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı vurgulansa da, İngiliz vatandaşlarından ‘etraflarına karşı tetikte olmaları’ istenirken, ‘turistik, kalabalık yerlerde bulunmamaları’ çağrısı yapıldı.





‘İSTANBUL VE ANKARA DA DAHİL OLMAK ÜZERE…’





İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan metinde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.” ifadeleri yer aldı.





Bakanlık, terör gruplarının Türkiye’de saldırı girişiminde bulunma olasılığının “çok muhtemel” olduğu konusunda da uyardı. İngiltere’nin yayınladığı resmi metinde, terör saldırılarına dikkat çekilirken, özellikle ülkenin güneydoğusu ve ülkenin en kalabalık şehirleri İstanbul ve Ankara’nın tehlikede olabileceği belirtildi. Ayrıca, Türk makamlarının bazı yoğun bölgelerde rastgele kimlik kontrolleri yapması nedeniyle turistler, pasaportlarını yanlarında taşımaya çağrıldı.





Dışişleri Bakanlığı ayrıca tatilcileri yerel güvenlik yetkililerinin talimatlarına uymaya ve en son basında çıkan haberler ve seyahat tavsiyelerini takip etmeye çağırdı.