Samanyolu Haber /Gündem / Bu kadarına da pes! CNN Türk İmamoğlu’nun fotoğrafını sansürledi /13 Ağustos 2022 17:25

Bu kadarına da pes! CNN Türk İmamoğlu’nun fotoğrafını sansürledi

AK Parti iktidarına yakın CNN Türk Televizyonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu belediyenin afişini sansürledi.

Bu kadarına da pes!

Havuz medyası muhalefeti görmezden gelmeye devam ederken oldukça ses getirecek bir sansüre imza attı. AKP hükümetine yakın CNNTürk ekranlarında İsatanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı sansürlendi.

CNNTÜRK'TE İMAMOĞLU'NA SANSÜR
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk işe yarar mı konulu bir sokak röportajı gerçekleştiren CNNTürk ekranlarında vatandaşların fikirleri alınırken arka planda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı bir belediye afişi yer alıyordu. İlginç olan ise “150 Günde 150 Proje” sloganıyla asılan afişin CNNTürk tarafından sansürlenmesi oldu.


İBB Haber adlı sosyal medya hesabının yayımladığı videoda ilk olarak bir reklamın buzlandığı ardından İmamoğlu’nun afişinin blurlandığı görüldü. Söz konusu sansürle ilgili henüz CNNTürk yönetiminden, bir açıklama gelmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu kadarına da pes! CNN Türk İmamoğlu’nun fotoğrafını... Sonraki Haber >>

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:59