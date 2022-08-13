Bu kadarına da pes! CNN Türk İmamoğlu’nun fotoğrafını sansürledi

Havuz medyası muhalefeti görmezden gelmeye devam ederken oldukça ses getirecek bir sansüre imza attı. AKP hükümetine yakın CNNTürk ekranlarında İsatanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı sansürlendi.





CNNTÜRK'TE İMAMOĞLU'NA SANSÜR

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk işe yarar mı konulu bir sokak röportajı gerçekleştiren CNNTürk ekranlarında vatandaşların fikirleri alınırken arka planda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı bir belediye afişi yer alıyordu. İlginç olan ise “150 Günde 150 Proje” sloganıyla asılan afişin CNNTürk tarafından sansürlenmesi oldu.









İBB Haber adlı sosyal medya hesabının yayımladığı videoda ilk olarak bir reklamın buzlandığı ardından İmamoğlu’nun afişinin blurlandığı görüldü. Söz konusu sansürle ilgili henüz CNNTürk yönetiminden, bir açıklama gelmedi.