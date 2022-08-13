AKP’den istifa etti, tek tek isim verdi

Batman'da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP'li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı’ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tarhan, Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıkladı.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Hasankeyf Belediye meclis üyesi Abdullah Tarhan'ın AKP Hasankeyf ilçe Başkanı Rüstem Ayhan'ın belediye ve diğer kurumlara aldırdığını iddia ettiği akrabaların isimleri şöyle:
Yaşar Ayhan (AKP ilçe Başkanı Rüstem Ayhan'ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi
Ahmet Ayhan (Rüstem Ayhan'ın kardeşi) Hasankeyf Belediyesi
Hasan Ayhan (Rüstem Ayhan'ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi
Ali Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Mahmut Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) PTT'de çalışıyor
Salih Kutlu (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi
Şehmus Kutlu (Rüstem Ayhan'ın akrabası) Hasankeyf Özel İdaresinde şoför
Hüseyin Mete (Rüstem Ayhan’ın halasının oğlu) Hasankeyf Belediyesi
Yılmaz Tekine (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi
Refik Türkan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi
Yakup Ayhan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) PTT’de çalışıyor
Arif Ayhan (Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Müze Müdürlüğü
Serhat Kusen (Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen’in yeğeni) Sağlık İl Müdürlüğünde çalışıyor
Sait Can (Abdülvahap Kusen’in yeğeni) PTT’de çalışıyor.